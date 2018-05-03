Путин ждет от сборной России бескомпромиссного футбола на ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на предстоящем летом чемпионате мира по футболу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом он заявил на заседании наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

Напомним, перед заседанием Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу, а также осмотрели стадион "Фишт" в Сочи.

"Этим летом в Россию приедут действительно лучшие их лучших, самые талантливые футболисты мира. Но конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. И, думаю, будет правильно, если мы пожелаем успеха нашим игрокам и тренерскому штабу", - заявил Владимир Путин, открывая заседание.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.