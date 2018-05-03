В Югре закрываются железнодорожные станции

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа готовится утвердить порядок закрытия нескольких железнодорожных станций. С просьбой обратилась Свердловская железная дорога, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из материалов к завтрашнему заседанию правительства ХМАО, "для выполнения некоторых коммерческих операций" будут закрыты станции Конда, Коммунистическая и Алябьево. На первых двух знак "П" (Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа) будет изменен на знак "О" (Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся). На Алябьево знак "П" сменят на знак "Б" (Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся).