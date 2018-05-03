Завершено расследование дела в отношении судьи Саратовского облсуда, обещавшего содействовать отмене обвинительного приговора

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении судьи Саратовского областного суда, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данным ведомства, судья в обмен на денежное вознаграждение обещал содействовать отмене обвинительного приговора.

"Денежные средства предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного судом первой инстанции за совершение мошенничества к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судья получил от знакомого жителя Саратова, действовавшего в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 млн рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения по ранее имеющейся договоренности.

"При этом судья не входил в состав судей апелляционной инстанции Саратовского областного суда, рассматривающих уголовное дело в отношении данного осужденного, и в силу своего должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу", - добавили в СКР.

Обвиняемый был задержан после получения денежных средств. Уголовное дело по статье "покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере" возбуждено председателем Следственного комитета России.

Судья в отставке не признал вину в инкриминируемом ему деянии. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций на денежные средства супруги обвиняемого наложен арест на сумму 1 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.