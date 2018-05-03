В Москве накрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудники МВД и ФСБ России ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия. Она находилась на Профсоюзной улице в Москве. Задержан неработающий 35-летний житель столицы.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в принадлежащем злоумышленнику гараже были изъяты и направлены на экспертизу предметы, конструктивно схожие с револьвером системы "Наган", пистолетами марки ПМ, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 единицы патронов разного калибра.

Кроме того, в мастерской были обнаружены сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, которое использовалось для внесения технических изменений и изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов.

"Дознавателем ОМВД России по району Коньково Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Ирина Волк.

Проводится расследование.