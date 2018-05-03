Югра и Ямал не будут митинговать в поддержку Навального

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах не состоится ни одного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестные акции в ряде населенных пунктов заявлены на 5 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Городов автономий нет в списке мест проведения митингов против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония, распространяемых командой Навального. Ранее жители автономий оказались безучастны в "президентской кампании" Навального: в регионах не открылись его штабы.

Митинг и шествие заявлены в Тюмени, однако акция является несогласованной. Несмотря на отсутствие разрешения властей, организаторы призывают тюменцев прийти на мероприятие.