Путин получил паспорт болельщика ЧМ по футболу-2018

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Адлерском районе Сочи, в шаговой доступности от стадиона "Фишт".

В ходе посещения центра министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что в городах проведения матчей чемпионата организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.

Президент проводит в Сочи заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018". Перед началом заседания Владимир Путин и Джанни Инфантино осмотрели стадион "Фишт", который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства.

В марте Путин и Инфантино приняли участие в ролике, посвященном 100 дням до старта чемпионата мира по футболу в России.