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от издателя  |  комментариев: 2


Гипотетическая единая Корея может занять прокитайскую или нейтральную позицию Еще в 2011 году, когда Ким Чен Ын стал во главе Северной Кореи, высказывались идеи, что в этой стране не за горами начало крупных изменений в политике и экономике. Ждет ли эту страну своя "перестройка", как это было в СССР, возможен ли вариант, подобный объединению ГДР и ФРГ? Или встреча глав Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына не окажет существенного воздействия на ход событий, и в Северной Кореи все останется по-старому? На эти вопросы ответил политолог Павел Святенков
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В Екатеринбурге с жилого дома демонтировали видеоэкран, который слепил прохожих и водителей
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Куйбышева, 57 (2018) | Фото: facebook.com/alshevskix

В Екатеринбурге с жилого дома в центре города сняли незаконный экран, который слепил прохожих и автомобилистов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Куйбышева, 57(2018)|Фото: facebook.com/alshevskix

"Незаконного экрана, который слепил прохожих и автомобилистов, больше нет. Несколько лет подряд он висел на Куйбышева, 57 (со стороны 8 Марта). МУГИСО осталось убрать самовольный щит с крыши этого же дома", - пишет Альшевских.

Напомним, что с этого дома уже демонтируют рекламный щит, из-за которого "повело" дом. Кировский районный суд обязал Фонд имущества Свердловской области освободить кровлю от "инородного объекта". На работы отводится три месяца с момента вступления решения в законную силу.

Куйбышева, 57(2018)|Фото: facebook.com/alshevskix

Куйбышева, 57, дом, проверка, рекламный щит(2018)|Фото: alshevskix.livejournal.com

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03.05.2018 15:23 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:23 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 13:07 Мск
В Екатеринбурге вместе с рекламным щитом, из-за которого разрушается жилой дом, демонтируют и видеоэкран

Ранее 04.04.2018 16:28 Мск
Рекламный щит в центре Екатеринбурга, из-за которого "повело" жилой дом, демонтируют

Ранее 31.01.2018 12:35 Мск
В центре Екатеринбурга из-за рекламного щита "Мотива" "повело" жилой дом








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В Екатеринбурге с жилого дома демонтировали видеоэкран, который слепил прохожих и водителей
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