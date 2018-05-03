В Екатеринбурге с жилого дома демонтировали видеоэкран, который слепил прохожих и водителей

В Екатеринбурге с жилого дома в центре города сняли незаконный экран, который слепил прохожих и автомобилистов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Незаконного экрана, который слепил прохожих и автомобилистов, больше нет. Несколько лет подряд он висел на Куйбышева, 57 (со стороны 8 Марта). МУГИСО осталось убрать самовольный щит с крыши этого же дома", - пишет Альшевских.

Напомним, что с этого дома уже демонтируют рекламный щит, из-за которого "повело" дом. Кировский районный суд обязал Фонд имущества Свердловской области освободить кровлю от "инородного объекта". На работы отводится три месяца с момента вступления решения в законную силу.