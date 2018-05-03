Врачей больницы в Златоусте винят в смерти пациента

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту медицинской халатности, которая привела к смерти пациента.

Следователям поступило заявление родственников местного жителя, который скончался в одном из лечебных учреждений города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.