Правительство Челябинской области направит 1 млн рублей на экологические проекты реализацию социальных проектов экологической направленности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, волонтерское эко-движение "Время Че" получит 213 тыс. рублей на реализацию эколого-просветительского проекта "Эко-уроки Время Че". 166 тыс. рублей направлено фонду зоозащиты "Спаси меня" на затраты, связанные со спасением диких животных и птиц.

Детскому оздоровительному лагерю "Еланчик" ПАО ЧТПЗ выделено 213 тыс. рублей на проведение экологической смены "ЭКОПОЛИС". Столько же получит Центр детско-юношеского туризма и краеведения "Наследие" на эколого-просветительский проект "Познай себя, природу, Родину".

Ассоциации волонтеров Южного Урала направлено 194 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках российского проекта "Чистые игры".