Financial Times: Кудрин может получить должность в администрации президента

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин с большой вероятностью может получить должность в администрации президента. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Правительстве.

Президент России Владимир Путин может поручить Кудрину разработку экономической стратегии страны. Издание указывает, что назначение Кудрина может стать попыткой восстановить отношения Москвы со странами Запада на фоне экономических санкций.

"Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества", - рассказал источник в правительстве РФ.

Переговоры с Кудриным продолжаются, пишет FT.

Ранее эксперт Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин отмечал, что Кудрин может получить пост первого вице-премьера с фактически прямым подчинением президенту.

"То, что он получил мандат на участие в реформах президента — это 100%, об этом свидетельствует и его встреча с Дмитрием Медведевым, и официальная повестка этой встречи - как раз проведение реформ. Если бы не было отмашки со стороны Путина, этой встречи бы не последовало. Но, видимо, детали не утрясены. С этой целью и проводится пиар-кампания, где господин Кудрин пытается заручиться поддержкой различных групп", - отмечал Салин.