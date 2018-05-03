Губернаторы "тюменской матрешки" возглавили национальный рейтинг глав субъектов

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавил национальный рейтинг ЦИК "Рейтинг" губернаторов за март-апрель 2018 г. Вторую строчку занял глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменский губернатор держит лидерство третье исследование подряд. Эксперты "Рейтинга" отмечают, что свою роль сыграли выборы президента России, для местной власти они прошли как нельзя лучше. Это касается как явки, так и числа избирателей, отдавших голоса за Владимира Путина. Область привычно входит в число субъектов с наиболее стабильным финансовым положением и наибольшей долей собственных доходов в доходах консолидированного бюджета. Депутаты местного заксобрания и большинство экспертов признали удачным отчет губернатора о результатах деятельности регионального правительства в 2017 г.

Практически все ключевые показатели региона в 2017 г. выросли. Особое впечатление произвёл 20% рост инвестиций. Благодаря программе переселения из аварийных домов в прошлом году улучшили жилищные условия более 10000 человек. Опрос, проведенный Фондом "Общественное мнение" в Уральском федеральном округе и касающийся одобрения населением пролонгации полномочий региональных глав, показал очень высокий уровень доверия губернатору Тюменской области.

Акцент региональной власти на развитие экономики полностью соответствует сегодняшним реалиям и пожеланиям федерального центра. Информацию о наметившемся расколе в местных элитах большая часть экспертов не подтверждает. Всё вместе позволяет Владимиру Якушеву удерживать лидерство в исследовании.

Дмитрия Кобылкина поддержали не только итоги выборов, но и показатели промышленного производства с учётом высокой стартовой базы. Резонансная тема на западе округа – планы запуска строительства мостового перехода через реку Обь в ходе прокладывания Северного широтного хода. Она формирует основные ожидания граждан. Активная фаза строительства начнется в 2019 г., о чем губернатор заявил в кулуарах форума "Россия – страна возможностей". Эксперты позитивно отметили как само это заявление, так и факт участия в строительстве компаний, занятых в возведении Крымского моста. Всё это воспринимается как сигнал важности региона и его инфраструктуры для федерального центра, показатель лоббистских возможностей Кобылкина. В случае отсутствия задержек в реализации проекта, ожидается рост доверия к властям как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Эксперты положительно оценивают подписание нового соглашения региона с компанией НОВАТЭК, предполагающего дополнительные социальные программы и вложения в инфраструктуру региона.

"Негативное впечатление оставило обещание Дмитрия Кобылкина заставить глав городов и районов выучить ненецкий язык. Многие эксперты полагают, что оно носит надуманный характер и никаким образом не связано с улучшением качества управления регионом", - отмечено в исследовании.

Добавим, что в список 25-ти сильнейших губернаторов вошла и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.