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Губернаторы "тюменской матрешки" возглавили национальный рейтинг глав субъектов
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Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавил национальный рейтинг ЦИК "Рейтинг" губернаторов за март-апрель 2018 г. Вторую строчку занял глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент Накануне.RU.
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Тюменский губернатор держит лидерство третье исследование подряд. Эксперты "Рейтинга" отмечают, что свою роль сыграли выборы президента России, для местной власти они прошли как нельзя лучше. Это касается как явки, так и числа избирателей, отдавших голоса за Владимира Путина. Область привычно входит в число субъектов с наиболее стабильным финансовым положением и наибольшей долей собственных доходов в доходах консолидированного бюджета. Депутаты местного заксобрания и большинство экспертов признали удачным отчет губернатора о результатах деятельности регионального правительства в 2017 г.

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области(2018)|Фото: Накануне.RU

Практически все ключевые показатели региона в 2017 г. выросли. Особое впечатление произвёл 20% рост инвестиций. Благодаря программе переселения из аварийных домов в прошлом году улучшили жилищные условия более 10000 человек. Опрос, проведенный Фондом "Общественное мнение" в Уральском федеральном округе и касающийся одобрения населением пролонгации полномочий региональных глав, показал очень высокий уровень доверия губернатору Тюменской области.

Акцент региональной власти на развитие экономики полностью соответствует сегодняшним реалиям и пожеланиям федерального центра. Информацию о наметившемся расколе в местных элитах большая часть экспертов не подтверждает. Всё вместе позволяет Владимиру Якушеву удерживать лидерство в исследовании.

Дмитрия Кобылкина поддержали не только итоги выборов, но и показатели промышленного производства с учётом высокой стартовой базы. Резонансная тема на западе округа – планы запуска строительства мостового перехода через реку Обь в ходе прокладывания Северного широтного хода. Она формирует основные ожидания граждан. Активная фаза строительства начнется в 2019 г., о чем губернатор заявил в кулуарах форума "Россия – страна возможностей". Эксперты позитивно отметили как само это заявление, так и факт участия в строительстве компаний, занятых в возведении Крымского моста. Всё это воспринимается как сигнал важности региона и его инфраструктуры для федерального центра, показатель лоббистских возможностей Кобылкина. В случае отсутствия задержек в реализации проекта, ожидается рост доверия к властям как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Эксперты положительно оценивают подписание нового соглашения региона с компанией НОВАТЭК, предполагающего дополнительные социальные программы и вложения в инфраструктуру региона.

кобылкин дмитрий николаевич губернатор ямало-ненецкого автономного округа(2018)|Фото: Накануне.ru

"Негативное впечатление оставило обещание Дмитрия Кобылкина заставить глав городов и районов выучить ненецкий язык. Многие эксперты полагают, что оно носит надуманный характер и никаким образом не связано с улучшением качества управления регионом", - отмечено в исследовании.

Добавим, что в список 25-ти сильнейших губернаторов вошла и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

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03.05.2018 14:45 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
16:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.10.2017 09:30 Мск
Губернаторы "тюменской матрешки" - в группе сильнейших нацрейтинга глав российских субъектов








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Губернаторы "тюменской матрешки" возглавили национальный рейтинг глав субъектов
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