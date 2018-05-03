В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль фантастики "Аэлита"

В Екатеринбурге пройдет самый старый в России конвент "Аэлита" - в этом году у мероприятия юбилейный 35-й год проведения. Фанаты, писатели и вообще любители фантастики приглашаются на "Аэлиту" 17-20 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

В честь юбилейного года организаторы обещают, что мероприятие пройдет с особым размахом. Так, на фестиваль приедут лучшие фантасты страны, состоятся различные мастер-классы, семинары, лекции, презентации игр и многое другое. Ознакомиться с программой можно на странице фестиваля.

Среди гостей будет драматург, прозаик, критик, театральный режиссер Александр Гриценко, он приедет в столицу Урала для проведения мастер-классов. Другим важным гостем станет Сергей Чекмаев - сценарист компьютерных игр, создатель легендарных World of Tanks и S.T.A.L.K.E.R. На площадках конвента команда Чекмаева продемонстрирует "новую виртуальную реальность" – разрабатываемый новый вид игры. Кроме того, на фестивале будет и российский писатель-фантаст, автор цикла книг "Тайный город", "Анклавы", "La Mystique De Moscou" и "Герметикон" Вадим Панов.

Основными площадками "Аэлиты" станут Дом писателя (ул. Пушкина, 12) и Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи (ул. Карла Либкнехта, 8). Онлайн регистрация на фестиваль открыта до 13 мая.