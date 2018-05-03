В Лысьве подростки спасли провалившегося под лед рыбака

В Лысьве два школьника седьмого и восьмого класса пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 2 мая на городском пруду. Мужчина 1963 года рождения проигнорировал знаки, предупреждающие о том, что выход на лед запрещен и провалился под воду.

Он успел задержаться за края льдины. На его счастье в этот момент мимо проходили ученики местных школ №11 и №7. Школьники, проявив самоотверженность, попытались спасти тонущего человека с помощью подручных средств. Поскольку по весу подростки оказались гораздо легче взрослого мужчины, им удалось подобраться к рыбаку почти вплотную. С помощью досок, они сумели оказать помощь. Также на выручку к мужчине и ребятам поспешили другие рыбаки. Они подплыли к нему на деревянной лодке и вместе с детьми забрали на борт. К этому времени на место прибыли службы спасения и "скорая помощь".

Мужчина был госпитализирован с диагнозом переохлаждение.

Школьников планируют поощрить со стороны ГУ МЧС России и местной администрации, сообщают в ведомстве. Спасатели напоминают, что выход на лед опасен для жизни.