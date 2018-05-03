В Югре из-за эпидемии гриппа закрыты 11 школ и детский сад

В Югре санврачи закрывают школы и детские сады из-за эпидемии гриппа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю закрыто 11 школ и садик в Кондинском районе. Частично закрыты 19 классов в 14 школах, 22 группы в 21 детском садике.

Временно отстранены от работы 387 непривитых сотрудников образовательных учреждений.