МГБ ДНР арестовало украинского шпиона

Сотрудники МГБ ДНР задержали украинца Виктора Дзыцюка по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МГБ.

Задержанный осуществлял провоз на территорию ДНР запрещенных предметов, в том числе взрывчатых веществ, занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР, а также планировал теракты.

В 2016 году он был завербован украинской разведкой и дал письменное согласие на сотрудничество. В дальнейшем неоднократно выезжал на Украину с целью получения вознаграждения и новых заданий. В 2017 году параллельно начал сотрудничество и с СБУ, куда за отдельную плату также передавал информацию.

После очередного выезда на Украину Дзыцюк был задержан сотрудниками МГБ ДНР при попытке въезда в республику. Возбуждено уголовное дело по статьям "Шпионаж" и "Незаконный оборот оружия", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно уголовному законодательству ДНР, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, в январе госслужащим ДНР был временно запрещен выезд на территорию Украины для предотвращения вербовки украинскими спецслужбами.