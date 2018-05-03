В Кремле советуют не верить слухам о рекордном числе россиян, ищущих убежище в США

В Кремле не считают, что можно доверять информации о якобы рекордном числе россиян, запросивших убежище в США.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США сообщалось о том, что в 2017 году было подано более 2,5 тысячи ходатайств о предоставлении убежища.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос как в Кремле могут прокомментировать сообщения СМИ о рекордном числе россиян, запросивших убежище в США, заявил, что "ко всем цифрам нужно подходить очень аккуратно".

"Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно", - сказал Песков.