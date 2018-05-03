Котельные Кургана начали готовиться к новому отопительному сезону

В рамках подготовки к новому отопительному сезону первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин и директор департамента ЖКХ Александр Гонцов провели выездное совещание на котельной ГУП "Лен Зауралья".

Чиновники приехали проверить готовность и определить планы работ теплоснабжающей организации по обеспечению теплом 8 жилых многоквартирных домов, находящихся на улице Чернореченской, и одного жилого многоквартирного дома №31 на улице Промышленной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В ходе совещания совместно с руководством ГУПа были определены несколько задач, которые предстоит решить в ближайшее время. Среди них - выполнение мероприятий по обеспечению горячей водой этих жилых домов, которое возложено на предприятие. При этом отмечалось, что для осуществления данной задачи необходимо выполнить установку дополнительного оборудования в теплопункте, находящемся на улице Чернореченской, а также в соответствии с ранее заключенным договором произвести его присоединение к сетям Курганской генерирующей компании.

Второй задачей, которая была поставлена перед ГУП "Лен Зауралья", стало составление плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов самой котельной с учетом запланированной установки новых газовых котлов и дымовых труб к ним. Уточнялось, что утвержденный план мероприятий будет предоставлен в департамент жилищно-коммунального хозяйства на следующей неделе.