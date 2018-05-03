"Мусорные" протесты "выбили" главу Подмосковья из группы губернаторов с очень сильным влиянием

Предстоящие инаугурация Владимира Путина и сентябрьская избирательная кампания, а также протестные настроения повлияли на позиции губернаторов российских регионов в апреле. Такие данные содержатся в очередном рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Доклад имеется в распоряжении Накануне.RU.

Места региональных руководителей в рейтинге "скорректировала" и активность их участия в обсуждении и разработке федеральных инициатив, отмечают авторы исследования.

Так, по итогам апрельских встреч главы государства с губернаторами укрепляются позиции большинства из них. В рейтинге АПЭК сохраняет лидерство мэр Москвы Сергей Собянин, который на протяжении долго времени занимает 1-е место в рейтинге. Усиливается влияние главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который переместился с 47-го на 44-е место, и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 56-го на 48-е место). "Усиливаются позиции трех участников встречи президента с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва: врио главы Самарской области Дмитрия Азарова (с 11-го на 9-е место), врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (с 58-го на 52-е место), врио главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского (с 63-го на 59-е место)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рабочая встреча с президентом не остановила нисходящий тренд для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который опустился в рейтинге с 57-го на 63-е место. В апреле главы четырех муниципальных районов края отказались покидать свои посты, несмотря на настояние губернатора.

Участие глав регионов в мероприятиях с федеральной повесткой также усилило влияние ряда из них. Как подчеркивают в АПЭК, укрепляются позиции двух губернаторов, выступивших с инициативами на заседании Госсовета по развитию конкуренции: главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 61-го на 58-е место) и главы Сахалинской области Олега Кожемяко (с 40-го на 34-е место).

К слову, в апреле, по мнению авторов доклада, обозначились темы, которые могут оказывать влияние на федеральную политику в отношении регионов "как минимум до кануна парламентских выборов 2021 года".

Среди них - действия Центра, направленные на укрепление единства экономического пространства страны в сочетании с борьбой против коррупции и ограничением влияния "старых" региональных элит. "Создание единого реестра государственного и муниципального имущества может стать поводом для проведения масштабного аудита в этой сфере и новых антикоррупционных процессов в регионах. Усилия по противодействию региональному протекционизму - дополнительно сработать на укрепление позиций федеральных корпораций на местах. Эти меры должны ослабить влияние старых региональных элит (и представителей местного бизнеса) на губернаторов и дополнительно ограничить самостоятельность глав регионов, усилив их подконтрольность Центру", - говорится в докладе.

Коррупционные скандалы остаются негативным фактором для руководителей российских регионов. В апреле, например, теряет позиции глава Ленинградской области Александр Дрозденко, переместившись с 10-го на 15-е место после проведенных ФСБ обысков в администрации Пикалево в рамках проверки информации о хищениях на стройках в городе. "Ослабевает влияние врио главы Омской области Александра Буркова (с 26-го на 30-е место) - на фоне резонанса вокруг расследования активистов ОНФ о незаконной вырубке лесов в Тарском районе, ущерб от которой общественники оценили в миллиард рублей. Теряет позиции губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь (с 73-го на 78-е место) - после начала проверки Следственным комитетом и прокуратурой жалоб на долги по зарплате в одной из подрядных организаций, привлеченных на строительство железнодорожного моста через Амур", - подчеркивают авторы рейтинга.

Кадровые перестановки в регионах также внесли свои коррективы в позиции губернаторов в апрельском рейтинге АПЭК. Так, врио главы Дагестана Владимир Васильев переместился с 13-го на 11-е место после того, как Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост главы Верховного суда Дагестана Сергея Суворова. Укрепил позиции и врио главы Воронежской области Александр Гусев (с 35-го на 33-е место), когда областной центр возглавил близкий к нему Вадим Кстенин.

"На фоне слухов о возможной отставке главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева продолжается восходящий тренд для его преемника на посту Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 14-го на 12-е место)", - отмечают в АПЭК.

Ослабил позиции и врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 49-го на 56-е место). Падение произошло на фоне заявлений мэра областного центра Анатолия Локотя о намерении баллотироваться на пост губернатора.

В АПЭК прогнозируют, что федеральный центр проявит большее внимание к поддержке проектов в регионах. Здесь отмечают заявление премьер-министра Дмитрия Медведева об увеличении в два раза (с 20 до 40) числа регионов, получающих федеральные гранты, а также о распространении программы реновации за пределы Москвы. "Подобные планы предполагают как более жесткий контроль Центра за их реализацией, так и способность губернаторов учитывать при их осуществлении местную специфику, отслеживать колебания общественного мнения. Это отнюдь не значит, что губернаторы обязательно должны будут иметь опыт в публичной политике, но на подходах к их подготовке и формированию внутриполитических блоков на местах это, безусловно, скажется", - отмечается в исследовании.

В апреле уже усилили влияние главы регионов, которые могут получить дополнительную поддержку федерального центра. Так, позиции укрепили глава Тульской области Алексей Дюмин (с 9-го на 7-е место), губернатор Рязанской области Николай Любимов (с 27-го на 24-е место). Выделение 417 млн рублей на расселение аварийного жилья в Севастополя позитивно сказались на рейтинге влияния главы региона Дмитрия Овсянникова, который поднялся с 46-го на 38-е место. Аналогичный фактор повлиял на укрепление позиций глав Кабардино-Балкарии и Мурманской области.

Работа с протестными группами также оказалась в числе значимых явлений, оказавших влияние на распределение мест в апрельском рейтинге. В частности наиболее резонансными и заметными протестными акциями стали митинги по поводу утилизации ТБО в ряде регионов ЦФО. Это привело к тому, что группу глав регионов с очень сильным влиянием покинул губернатор Московской области Андрей Воробьев, продемонстрировавший падение с 20-й на 21-ю строчку рейтинга. При этом политологи отмечают, что интенсивность этого тренда спадает.

Акции против ввоза мусора из Москвы прошли в том числе в Ярославской области, где в сентябре должны пройти состояться регионального парламента. "Скорее всего, федеральный резонанс от "мусорных" акций в ЦФО будет заметно ниже, чем от волоколамских митингов. Однако развитие ситуации будет зависеть от максимально оперативной реакции региональных и муниципальных властей на подобные выступления, от их способности к диалогу с местными жителями, от эффективности работы по деполитизации протеста", - делают вывод в АПЭК.

Тем не менее на этом фоне глава Ярославской области Дмитрий Миронов укрепляет позиции (с 55-го на 46-е место). Он сумел оперативно сформировать рабочую группу для изучения проблемы приема отходов из Москвы после акций протеста в регионе, и есть шансы остановить рост протестной активности по проблеме утилизации отходов.

Заметный федеральный резонанс получил и митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге, который посетили некоторые столичные оппозиционные политики. Однако непосредственно на региональную политику эта акция не оказала серьезного влияния. Рейтинг главы Среднего Урала Евгения Куйвашева упал незначительно - с 16-го на 17-е место. "Сама тема защиты прямых выборов мэра работает скорее на ситуативную мобилизацию протестного сегмента и куда менее эффективна для долгосрочных кампаний. Можно прогнозировать, что по мере приближения выборов в гордуму Екатеринбурга будут наблюдаться локализация местной политической повестки на уровне отдельных частей города и ее заметное смещение в сторону социальных проблем", - считают в АПЭК.

Также незначительно ослабили позиции глава Челябинской области Борис Дубровский (перемещение с 18-го на 19-е место) и губернатор Пермского края Максим Решетников (с 19-го на 20-е место).