Северокорейские рабочие построят мост в РФ

Автомобильный мост через реку Туманная, связывающий Дальний Восток РФ и Северную Корею, будет построен рабочими из КНДР. Как сообщает Infox, строительные материалы также будут частично предоставлены северокорейской стороной. Россия также предоставит стройматериалы и технику. Договорённость о строительстве моста была достигнута в апреле этого года. В июне пройдут консультации между техническими специалистами двух стран.