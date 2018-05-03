Контрольно-счетная палата Прикамья нашла нарушения в работе Фонда капремонта

Фонд капремонта Пермского края два года не размещал на официальном сайте госзакупок информацию о проведении торгов на закупку товаров. Контрольно-счетная палата края пожаловалась на это антимонопольщикам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Сотрудники управления выяснили, что действия фонда могут противоречить федеральному закону. Он устанавливает принципы и основные положения закупок, в число которых – информационная открытость закупки. Извещение о проведении конкурса или аукциона должно размещаться на официальном сайте закупок. В фонд в 2015-16 гг. выкладывал соответствующие сообщения только на своем сайте.

"Мы возбудили дело в отношении фонда капитального ремонта. То, что они не размещали информацию, как положено, на официальном сайте закупок могло привести к сокращению участников аукциона и, соответственно, увеличению цены работ. Ведь чем больше предпринимателей участвуют в торгах, тем больше вероятность снизить цену контракта из-за высокой конкуренции", - считает начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов управления Анастасия Белова.

Теперь директору организации в 2015-16 гг. грозит штраф на сумму от 15 до 50 тыс. руб. В то время в фонде сменилось несколько руководителей: Алексей Иванов, Юлия Худякова и Сергей Трандин.