Начальник отдела авиации "Роскосмоса" взят под арест по делу о крупном мошенничестве

Начальник отдела авиации "Роскосмоса" Владимир Борисов помещен в СИЗО, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Решение о заключении Борисова под стражу было принято 13 апреля. В настоящее время мера пресечения в отношении него продлена до 30 июля", - сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде Москвы.

Там уточнили, что кроме Борисова по уголовному делу проходят еще два фигуранта, "в том числе А.Мурашов, который также содержится под стражей".

Напомним, в 2017 году в московском СИЗО скончался исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Он обвинялся в мошенничестве с имуществом РСК "МиГ". Топ-менеджер был арестован 1 декабря 2016 года.