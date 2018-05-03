Скандальный туалет, установленный возле Вечного огня в Екатеринбурге, уберут после 9 мая

Кабину биотуалета, установленную на территории Вечного огня в Екатеринбурге, уберут после праздника Дня Победы.

Как пояснил Накануне.RU пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов, биотуалет был установлен на время подготовки к празднованию Дня Победы - с 29 апреля по 9 мая. После праздника кабину туалета уберут с площадки.

Как Накануне.RU писало ранее, туалет предлагали перенести в более подходящее место, однако такое предложение было воспринято довольно резко.

Отметим, что общественников возмутило то, что туалет поставили рядом с Вечным огнем, по их мнению, это провоцирует скандал перед важным праздником - Днем Великой Победы.