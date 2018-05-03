Рабочие приступили к очистке поверхности Исети в Екатеринбурге

В Екатеринбурге специалисты МУПа приступили к традиционной сезонной уборке поверхности акватории Исети и городского пруда от мусора, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Это первая масштабная уборка после схода льда.

"Водоем разбит на четыре участка. От Макаровского моста до проспекта Ленина. От Малышева до Декабристов, от Декабристов до пивзавода, от Бебеля до Макаровского моста. Постоянно работает бригада от 6 до 8 человек", - пояснили в администрации.

В водоёме слишком много мелкого мусора. В период масштабных праздников количество выходов увеличивается. Только в мае планируется организовать более 40 очисток. В период проведения игр Чемпионата мира по футболу работа будет вестись практически ежедневно.

В прошлом году вывезли на полигоны более 1 тонны мусора.