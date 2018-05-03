Депутаты приняли отставку главы Троицкого района

Депутаты Троицкого района приняли решение о досрочной отставке главы муниципалитета Людмилы Шаталовой. Временно исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Тимур Мухамедьяров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.
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Решение об отставке принято на основании личного заявления Шаталовой по собственному желанию.
До избрания нового главы, который будет выбран по результатам конкурса, временно исполняющим руководителя района назначен Тимур Мухамедьяров.