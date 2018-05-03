Депутаты приняли отставку главы Троицкого района

Депутаты Троицкого района приняли решение о досрочной отставке главы муниципалитета Людмилы Шаталовой. Временно исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Тимур Мухамедьяров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Решение об отставке принято на основании личного заявления Шаталовой по собственному желанию.

До избрания нового главы, который будет выбран по результатам конкурса, временно исполняющим руководителя района назначен Тимур Мухамедьяров.