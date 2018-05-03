Государственным органам предлагают вмешиваться в деятельность частных компаний

Сегодня в Госдуме прошел круглый стол на тему законодательного регулирования задолженности по зарплате, допускаемой собственниками крупных компаний. Обсуждались, в том числе, такие проблемные авиаперевозчики, как "ВИМ–Авиа" и "Когалымавиа".

По итогам заседания участники приняли проект резолюции, в котором, в частности, говорится о необходимости повысить ответственность перед законом топ-менеджеров авиакомпаний, находящихся в процессе банкротства, за набор персонала и неоправданное наращивание количества бортов в лизинге.

"Повысить законодательно ответственность топ-менеджмента частных компаний в период внешнего наблюдения за соблюдением сложившегося законодательства, предусмотреть и ответственность специалистов министерств и ведомств, не препятствующих своевременно негативному развитию событий", - цитирует ТАСС проект резолюции.

Также документ обязывает считать недопустимым набор персонала и ускоренное наращивание числа бортов в лизинге для авиакомпаний, имеющих долги по налогам, а также не справляющихся с обслуживанием банковских кредитов.

Кроме того, участники круглого стола считают целесообразным "законодательно определить условия и соотношения финансовых параметров компаний, при которых государственные органы могут вмешиваться в деятельность частных компаний в целях защиты прав трудящихся".

Напомним, что на октябрь прошлого года общий долг авиакомпании "ВИМ-Авиа" оценивался в размере около 10 млрд руб., из них 7 млрд руб. составила кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами.

Как передает ТАСС, в ноябре прошлого года глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что общая сумма долгов по заработной плате в "ВИМ-Авиа" превышает 255 млн руб. А 25 апреля в пресс-службе Росструда проинформировали, что работникам "ВИМ-Авиа" выплатили более 76 млн руб. долгов по зарплате.