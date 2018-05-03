СКР заявил о ненасильственном характере смерти девочки, найденной в реке в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела двухлетней девочки в реке Исеть, что возле коллективного сада "Авиатор" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, уже установлено, что сегодня девочка вместе с мамой и бабушкой находилась в коллективном саду. По имеющимся данным, на какое-то время взрослыми был утрачен контроль над ребенком, и тот исчез. Родственники сообщили об этом в правоохранительные органы. В дальнейшем стражи порядка обнаружили тело девочки в реке.

"По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка не имеется. Для определения точной причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребенка, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего", - сообщили в СКР.

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.