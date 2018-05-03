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СКР заявил о ненасильственном характере смерти девочки, найденной в реке в Екатеринбурге
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река Исеть, сад Авиатор, Екатеринбург (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела двухлетней девочки в реке Исеть, что возле коллективного сада "Авиатор" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, уже установлено, что сегодня девочка вместе с мамой и бабушкой находилась в коллективном саду. По имеющимся данным, на какое-то время взрослыми был утрачен контроль над ребенком, и тот исчез. Родственники сообщили об этом в правоохранительные органы. В дальнейшем стражи порядка обнаружили тело девочки в реке.

река Исеть, сад Авиатор, Екатеринбург(2018)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

"По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле ребенка не имеется. Для определения точной причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребенка, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего", - сообщили в СКР.

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

река Исеть, сад Авиатор, Екатеринбург(2018)|Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

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03.05.2018 14:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 12:54 Мск
В Екатеринбурге в коллективном саду "Авиатор" утонул ребенок








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СКР заявил о ненасильственном характере смерти девочки, найденной в реке в Екатеринбурге
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