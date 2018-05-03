Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину

ФСБ РФ начала останавливать и осматривать невоенные суда, которые направляются на Украину. Об этом с возмущением сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Суда, начиная с 30 апреля, останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды", - говорится в сообщении.

Так, 30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход, следовавший по маршруту Чиос (Греция) - Мариуполь. В тот же день так же остановили теплоход, следовавший по маршруту Ашдод (Израиль) - Мариуполь. На следующий день был остановлен теплоход под флагом Болгарии, который следовал по маршруту Ногаро (Италия) - Мариуполь.

По данным украинской погранслужбы, некоторые суда проверяют по несколько раз.

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - отмечают в украинской погранслужбе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после захвата украинскими пограничниками российского судна "Норд" Россия создала оперативный штаб для предотвращения подобных случаев. В Киеве же пригрозили захватывать все суда из Крыма.