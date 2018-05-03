МЧС: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Свердловской области

В ближайшее время местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди, на севере возможен мокрый снег, усиление ветра. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В период непогоды жителям рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов. Стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Неблагоприятные погодные явления могут способствовать обрыву проводов, которые представляют смертельную опасность для человека. Автовладельцам необходимо соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.