Китайская армия ослепляла американские самолёты лазером над своей базой в Африке

В Китае отвергли обвинения западных СМИ в лазерных атаках на американские самолёты. Поводом для таких спекуляций послужило навигационное уведомление NOTAM, опубликованное Федеральным управлением гражданской авиации США. В нём утверждается, что в координатах N1135.70 E04303.14 произошло несколько инцидентов с ослеплением самолётов мощными лазерами и в этой связи предписывается проявлять особую бдительность при полётах в этом районе. В западной прессе обратили внимание на то, что всего в 750 м от указанной точки находится база ВМС НОАК в Джибути. Навигационные уведомления NOTAM выдаются как военным, так гражданским и частным пилотам, например, при закрытии воздушного пространства на случай проведения учений. В результате начали появляться спекуляции о том, что загадочные атаки могут быть связаны с размещённым там лазерным оружием. Также в 8,3 км от места атаки находится американская военно-морская база. Не исключено, что Народно-Освободительная армия Китая использовала ослепление лазером, чтобы прогнать посторонние самолёты.

Портал Sina.com обращает внимание, что даже Федеральное управление гражданской авиации США не обвиняет Китай напрямую.

При этом в американских СМИ не объясняется, как самолёты США оказались фактически над китайской базой. 750 метров могут быть преодолены менее чем за 10 секунд. Таким образом, чужие военные самолёты создают непосредственную угрозу базе и претензии Америки выглядят так, будто вор громче всех кричит "держи вора!".

Кроме того, из сообщения NOTAM можно понять, что несколько случаев ослепления не причинили ущерба пилотам и не вызвали несчастных случаев. Согласно опубликованным сообщениям в Китае, например, на вооружении военной полиции стоит лазерное оружие, однако оно вызывает лишь кратковременную слепоту и не подпадает под ограничения. КНР подписывала протокол о запрещении ослепляющего лазерного оружия, однако под его действие не попадают противоспутниковые лазеры и лазерные дальномеры. Таким образом, скорее всего, использовалось не специальное лазерное оружие, а дальномеры. Скорее всего, именно они и могли использоваться в данном случае.