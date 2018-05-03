Состав ХК "Автомобилист" пополнил бывший защитник "Трактора"

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил контракт с бывшим защитником "Трактора" Иваном Вишневским. 33-летний защитник – воспитанник барнаульского "Мотора", начинал свою профессиональную карьеру в молодежной команде "Лады", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист".

В 2005 году спортсмен три года выступал в юниорской лиге QMJHL за Rouyn-Noranda Huskies, а в 2006 году был задрафтован Dallas Stars в первом раунде. В 2008 году он дебютировал в НХЛ. Большую часть заокеанской карьеры провел в АХЛ, выступая за Peoria Rivermen, Texas Stars, Chicago Wolves, Rockford IceHogs. Всего в АХЛ Вишневский провел 211 игры, набрав 78 (21+ 57) очков.

Также спортсмен стал участником матча звезд АХЛ-2010.

После возвращения в Россию в 2011 году, он заключил контракт с “Атлантом”, за который выступал два года. Потом Вишневский отыграл три сезона за “Салават Юлаев”, а после - год за “Торпедо”. Минувший сезон спортсмен провел в “Тракторе”.