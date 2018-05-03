На параде Победы впервые покажут гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

В параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал". Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, в "авиационной составляющей праздника" также примут участие современные самолеты Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, передает РИА Новости.

Как сообщалось, также зрители парада увидят боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", также бронированный корпусный автомобиль"Патруль".

В ежегодном послании Федеральному cобранию президент Владимир Путин объявил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" и продемонстрировал кадры его испытаний. Он отмечал, что летно-технические характеристики самолета-носителя позволят доставить ракету в точку сброса "за считанные минуты". Сама ракета, как говорил президент, способна превысить скорость звука до десяти раз, может маневрировать на всех участках полета.

Позже Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с истребителя-перехватчика МиГ-31.