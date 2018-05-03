76% россиян продолжают экономить

За год увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят, однако доля тех, кто затягивает пояса по-прежнему велика - 76% опрошенных, сообщили в исследовательском холдинге "Ромир". По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде, передает корреспондент Накануне.RU.

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В 2018 г. 24% респондентов заявили, что ни на чем не экономят, за год их доля выросла на 6%. Чаще, чем в среднем по выборке такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18-24 лет, респонденты с высоким доходом.

По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Чаще такой ответ звучал от женщин, россиян старше 60 лет и респондентов с низким доходом.

Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее. О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее чем по 10% россиян. Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9% респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах – 5%, на ресторанах – 4%. По остальным тратам доля экономящих снизилась до 1-3%.