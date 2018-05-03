Назначены арбитры на финал Кубка России по футболу между "Тосно" и "Авангардом"

Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России по футболу сезона 2017/18.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, главным судьей будет Сергей Карасев (на фото), его ассистентами – Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Все трое представляют Москву. Резервным судьей назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, инспектором матча – Гаряфий Жафяров (Москва).

Напомним, что решающий поединок между "Тосно" (Ленинградская область) и "Авангардом" (Курск) состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена". Вход на эту игру будет бесплатным для всех болельщиков.