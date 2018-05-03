Губернатор Борис Дубровский заработал 60,4 млн рублей

Доходы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за год снизились на 13 млн рублей. За 2017 год глава региона заработал 60,4 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе опубликована на официальном сайте губернатора, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2016 году Дубровский декларировал 73 млн 776 тыс. 673,15 рублей, в 2015 году доход составлял - 77 млн 854 тыс. 969 рублей, а в 2014 году – 358 млн 179 тыс. 443 рубле

В собственности у губернатора, как и годом ранее, три земельных участка общей площадью 3 тыс. 375 кв.м, два жилых дома, дача, квартира, гараж, нежилое помещение площадью 220 кв.м и два нежилых помещения в долевом участии с площадью более 2 тыс. кв.м. Также главе области принадлежит автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 63.

В пользовании у Бориса Дубровского находятся квартира, дом губернатора Челябинской области и земельный участок площадью 2,4 тыс. кв.м.

Супруга Бориса Дубровского в 2017 году заработала 2,1 млн рублей (в 2016 году – 2,3 млн рублей). Ей принадлежит два земельных участка, три жилых дома, две квартиры, два машиноместа и автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400 4MATIC.