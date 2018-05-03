ТЦ "Зимняя вишня" начнут сносить после 15 мая

Снос здания торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове начнут после 15 мая, сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Глава региона пояснил, что до 15 мая предстоит решить некоторые технические вопросы. В частности, запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания. Для них необходимо найти новые источники теплоснабжения.

По словам Цивилева, до 1 сентября на месте "Зимней вишни" появится мемориальный комплекс. Возможно, это будет парк, сквер или часовня, сообщает "Российская газета".

Напомним, ранее сообщалось, что основной собственник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта произошел пожар с 60 жертвами, передаст здание властям города и оплатит его снос.