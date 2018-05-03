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от издателя  |  комментариев: 2


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Прием заявок для участия в конкурсе "Молодежный резерв Прикамья" продлен
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Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: legalns.com

Прием заявок на участие в конкурсе "Молодежный резерв Прикамья-2018" продлен до 8 мая включительно. Решение принято в связи с большим количеством желающих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам руководителя проекта Анны Козицыной, участникам конкурса необходимо выполнить все задания первого этапа - пройти регистрацию, заполнить биографическую анкету и загрузить видеопрезентацию. На сегодняшний день подано уже более 850 заявок и их поток продолжается. Заявки принимаются по восьми приоритетным направлениям и одному дополнительному.

"Поступает много звонков, в том числе из муниципальных районов, поэтому принято решение продлить срок приема заявок. Это не повлияет на все остальные сроки. Подведение итогов заочного этапа запланировано на 10 мая, а очный этап начнется 11 мая", - пояснила Анна Козицына.

В рамках очного этапа будет проведена углубленная диагностика участников. В частности, с претендентами проведут интервью и деловую игру с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.

Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, окончательные итоги конкурса предполагается подвести в июне 2018 года. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти.

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03.05.2018 13:54 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:54 Екб


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Прием заявок для участия в конкурсе "Молодежный резерв Прикамья" продлен
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