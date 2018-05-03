Экс-работник Тюменского индустриального университета оштрафован на 2 миллиона за взятку в 165 тысяч

в этот день
03.05.18
14:25
В Екб.16:25
ТЦ "Зимняя вишня" начнут сносить после 15 мая
В Соликамске образовалась новая воронка
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Главное
В Сирии разбился российский истребитель Су-30: погибли оба пилота

Тема дня
Санкции будут вводить по принципу "отрубания хвоста по частям" Следующий удар может быть нанесен уже скоро, ведь хвост российскому бизнесу решено рубить по маленьким частям, уверен политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.
03.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Гипотетическая единая Корея может занять прокитайскую или нейтральную позицию Еще в 2011 году, когда Ким Чен Ын стал во главе Северной Кореи, высказывались идеи, что в этой стране не за горами начало крупных изменений в политике и экономике. Ждет ли эту страну своя "перестройка", как это было в СССР, возможен ли вариант, подобный объединению ГДР и ФРГ? Или встреча глав Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына не окажет существенного воздействия на ход событий, и в Северной Кореи все останется по-старому? На эти вопросы ответил политолог Павел Святенков
03.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 645

Экс-работник Тюменского индустриального университета оштрафован на 2 миллиона за взятку в 165 тысяч
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

Наказан за взятку 28-летний бывший ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов института транспорта Тюменского индустриального университета, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приговору суда, он оштрафован на 2 млн 100 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в январе заочникам предстояло сдать курсовую работу и экзамен по "Эксплуатации газопровода". По версии следствия, 28-летний преподаватель сообщил трем старостам, что их можно сдать за деньги. Старост это предложение заинтересовало, и они пришли к предпринимателю-полиграфисту, который должен был им "помочь". Тот оценил курсовую в 6 тыс. руб., уточнив, что писать ее для каждого студента будет сам ассистент кафедры. При заказе 10 работ старосте она обойдется бесплатно.

Главы рассказали об идее одногруппникам. Они завысили стоимость курсовой работы до 6 тыс. 500 руб., чтобы разницу забрать себе. С 33 студентов из трех групп собрано было 214 тыс. 500 руб. Из них 16 тыс. 500 руб. поделили три старосты, 33 тыс. руб. достались предпринимателю за распечатку курсовых работ. 165 тыс. рублей получил ассистент.

Преподаватель признал свою вину. Дело ушло в Ленинский районный суд Тюмени. Уголовные дела 13 студентов, которые обвиняются в даче взятки, тоже находятся в суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, последнее время вуз постоянно мелькает в криминальной хронике региона. Экс-ректор индустриального университета Олег Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб. Позже против экс-ректора возбудили третье уголовное дело.

Другие новости по темам: Тюменский индустриальный университет, ассистент, взятка, курсовая, экзамен
03.05.2018 13:23 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
15:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 13:40 Мск
Против экс-ректора Тюменского индустриального университета возбуждено третье уголовное дело

Ранее 06.04.2018 11:38 Мск
Бывшего работника Тюменского индустриального университета судят за взятку в 165 тысяч

Ранее 02.04.2018 15:21 Мск
У Тюменского индустриального университета украли 54 миллиона

Ранее 30.03.2018 08:07 Мск
Экс-проректор ТИУ получил шесть лет за растрату десятков миллионов

Ранее 22.03.2018 10:25 Мск
Арестован экс-проректор ТИУ, сбежавший от обвинения в многомиллионных растратах

Ранее 01.02.2018 15:08 Мск
Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета

Ранее 22.12.2017 12:32 Мск
Ушло в суд дело бывшего проректора Тюменского индустриального университета, обвиняемого в многомиллионных кражах

Ранее 30.11.2017 16:08 Мск
Бывший ректор Тюменского индустриального университета получил вторую "условку" за финансовые махинации

Ранее 30.10.2017 12:21 Мск
Профессор Тюменского индустриального университета получил восемь лет за взятку в полмиллиона

Ранее 20.10.2017 16:07 Мск
Экс-глава коммерческого управления Тюменского индустриального университета получил четыре года за мошенничество со 169 миллионами

Ранее 18.10.2017 12:50 Мск
Готово к суду второе дело экс-ректора ТИУ Олега Новоселова

Ранее 13.10.2017 09:33 Мск
Получивший "условку" экс-ректор Тюменского индустриального университета компенсировал вузу ущерб в 2,3 миллиона

Ранее 03.10.2017 10:39 Мск
Экс-проректор Тюменского индустриального университета получила "условку" за злоупотребление ценой в 2 млн

Ранее 15.09.2017 09:03 Мск
В опорном вузе Тюменской области прокомментировали выборы ректора

Ранее 23.08.2017 10:51 Мск
Второй пошел: вслед за экс-ректором судят бывшую проректора Тюменского индустриального университета

Ранее 01.06.2017 16:26 Мск
Суд вынес приговор экс-ректору Тюменского индустриального университета

Ранее 10.05.2017 12:45 Мск
Ушло в суд дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями ректора Тюменского индустриального университета

Ранее 21.02.2017 12:10 Мск
Арестованного главу Тюменского индустриального университета на работе сменила проректор, обязанности другого топ-менеджера вуза распылены

Ранее 25.01.2017 14:54 Мск
Арест ректора Тюменского индустриального университета никак не повлиял на работу вуза

Ранее 25.01.2017 08:54 Мск
"Опорный вуз": ректор Тюменского индустриального института отправлен под домашний арест








Добавить комментарий:

Экс-работник Тюменского индустриального университета оштрафован на 2 миллиона за взятку в 165 тысяч
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+