НОВАТЭК не может согласовать с Минтрансом формат использования поврежденного газовоза

НОВАТЭК "Атомфлот" не могут согласовать с Минтрансом формат использования поврежденного газовоза "Борис Вилькицкий".

По данным ФГБУ "Администрация СМП" (подчиняется Росморречфлоту), 30 марта сертификационная компания Bureau Veritas сообщила, что у "Бориса Вилькицкого" вышел из строя один азипод. Но 9 апреля танкер вошел в акваторию СМП под проводкой ледокола "Таймыр" "Атомфлота", хотя российский морской регистр снизил ледовый класс газовоза с Arc7 до Arc4, и тот формально не мог проходить льды даже с ледоколом, сообщает "Коммерсант". ФГБУ считает, что танкер не имел права входить в СМП.

В Минтрансе ситуацию не комментируют. Гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша уверен, что снижение класса "Бориса Вилькицкого" до Arc4 отразилось лишь на его коммерческой скорости, но не на безопасности: льды Карского моря ничего не могут сделать корпусу Arc7, судно шло с ледоколом при наличии хороших космических данных по ледовой обстановке.

Конфликт выглядит отражением спора за контроль над СМП: сейчас разрешения на плавание выдает "Администрация СМП", но в 2017 г. "Росатом" подготовил законопроект по получению этих полномочий. Ранее эксперты Накануне.RU отмечали, что между "Росатомом" и Минтрансом может возникнуть конфликт интересов.