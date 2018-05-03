Уговорили оговорить. Сотрудников полиции в Зауралье будут судить за превышение полномочий

В Кургане будут судить двух полицейских за превышение должностных полномочий.

Правоохранители решили любыми способами раскрывать преступления на своей территории - в период с 10 января по 19 февраля этого года несколько сотрудников Курганского ЛО МВД России на транспорте путем уговоров и обещания материальных и иных благ убедили ранее судимого мужчину оговорить себя путем признания в совершении хищений металлолома с железнодорожных вагонов, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Сотрудникам полиции было известно, что потерпевший к этому преступлению непричастен, а лицо, фактически его совершившее, не установлено.

Злоумышленники получили от потерпевшего явки с повинной в совершении им хищений металлолома с вагонов, которые он фактически не совершал, а также составили иные процессуальные документы в подтверждение факта совершения им указанных преступлений.