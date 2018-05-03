"Екатеринбург-Арена" примет итоговый тестовый матч: снова перекроют улицы

В ближайшее воскресенье, 6 мая, на стадионе "Екатеринбург-Арена" состоится последний тестовый матч между командами "Урал" и "Амкар". В связи с этим, в городе будут действовать ограничения в движении транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Ограничения введут на следующих участках улиц:

Ключевская от Токарей до Мельникова (с 12.00 до 19.00);

Пирогова от Крауля до Анри Барбюса (с 12.00 до 19.00);

Татищева от Репина до Мельникова (с 12.00 до 19.00);

Репина от Мельникова до дома №14 по улице Репина и от проспекта Ленина до Малышева (с 17.00 до 19.00);

Малышева от Московской до Репина (с 17.00 до 19.00);

Крауля от Мельникова до Репина (с 17.00 до 19.00).

Кроме того, в день проведения матча с 17.00 до 19.00 будет полностью закрыто движение автотранспорта по улице Репина от дома №14 до пересечения с Малышева. А с 12.00 до 19.00 запретят стоянку автомобилей на парковках на улице Ключевской от Токарей до Мельникова, на Репина от Мельникова до Малышева.

Отметим, что 6 мая с 13.00 до 19.00 на улице Татищева будут работать подземный паркинг (въезд на четной стороне Татищева после перекрестка с Репина) и наземный паркинг (въезд по четной стороне после перекрестка с Мельникова).