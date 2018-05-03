В Кургане уйдет с молотка арестованное имущество должников

В Кургане ожидаются торги по реализации арестованного имущества должников - их проведение назначено на 24 мая.

На торгах жители Зауралья смогут приобрести недвижимое имущество - это и двухкомнатные квартиры по улице Карбышева, в 6 микрорайоне Заозерного, по ул.Черняховского, трехкомнатная - по улице Чапаева, квартира по улице Краснодонской площадью 30,7 кв.м, жилой дом с земельным участком в селе Введенское, есть квартира площадью 80,4 кв.м в поселке Мишкино, жилой дом 42,60 кв.м в селе Неонилинское Шадринского района и другие - всего 13 позиций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Кроме того, предметом торгов станет здание гаража площадью 436,7 кв.м и право аренды земельного участка площадью 1 тыс. 612 кв.м в рабочем поселке Каргаполье.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по 21 мая, также заявка может быть подана в электронном виде по адресу: 451020@bk.ru.

Для участия в торгах гражданам необходимо предоставить: копию паспорта претендента и представителя, оформленную надлежащим образом доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение о внесении задатка.