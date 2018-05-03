Зюганов - об уроках президентской кампании: Политическая система растоптана властью

2 апреля на заседании Секретариата ЦК КПРФ лидер партии и председатель ЦК Геннадий Зюганов сделал ряд неутешительных выводов о политическом настоящем и будущем России.

Так, говоря об уроках прошедшей избирательной кампании, он обратил внимание на общие черты и отличие выборов-2018 от выборов-2016 года.

"Бандитский капитализм в нашей стране сохранился. Феодальные отношения еще больше укрепились, - цитирует слова Зюганова официальный портал КПРФ. - В этом никаких изменений по сравнению с 2016 годом не произошло. Если в 2016 году политическая система еще работала, то в 2018 году она была растоптана властью. "Единую Россию" задвинули и во время избирательной кампании даже не вспомнили. В [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского вложили огромные деньги - 5 миллиардов рублей, хотели протащить его на второе место, а КПРФ "опустить ниже плинтуса", но с этой задачей они не справились".

Кроме того, лидер коммунистов считает, что в стране сформировался режим личной власти, "но так как он не опирается на партию, то при первых трудностях может лопнуть".

"Стране объявлена война. В этих условиях вопросы безопасности приобретают сакральный характер", - заявил Зюганов, отметив, что у КПРФ теперь есть "сильный хозяйственный лидер" - Павел Грудинин.

Несколько выступлений в ходе заседания было посвящено КОИБАм, которым, по мнению коммунистов, нельзя доверять. На заседаниях Госдумы депутаты от КПРФ собираются вновь вернуться к этому вопросу, поскольку ближайшие выборы различного уровня в стране пройдут уже в сентябре 2018 года.