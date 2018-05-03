У главы ямальской полиции появился новый заместитель

Приказом министерства внутренних дел на должность заместителя начальника ямальского управления МВД – начальника полиции назначен полковник Игорь Степанчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня начальник полицейского главка Александр Удовенко представил Степанчука коллегам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления. Новый глава полиции родился 21 марта 1972 г. в Омске.

В 1989 – 94 гг. учился в Омском высшем танковом инженерном училище, получил профессию инженера-механика. В 1994-99 гг. служил в армии. В полиции – с 1999 г. На Ямал Степанчук переехал в 2005 г. С 2014 г. – глава полиции Ноябрьска.