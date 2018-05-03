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от издателя  |  комментариев: 2


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03.05.2018 12:49 Мск (14:49 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Сочи вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах
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сочи горы водопад заповедник (2008) | Фото: Накануне.RU

Спасатели Сочи ведут поиски двух туристов, один из которых потерялся на хребте Алек, второй – в районе горы Сахарная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
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Сообщение о первом потерявшемся мужчине поступило спасателям 2 мая в 12.00 мск от его супруги. Женщина рассказала, что на выходных они компанией из четырех человек отправились в поход в район хребта Алек, позже туристы разделились на две группы и пошли в разных направлениях. Женщина с мужем, спускаясь по сложному горному рельефу, хотели выйти к реке Ац, но на спуске мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Самостоятельный поиск результатов не принес, созвониться с другими участниками группы она не смогла, их телефоны были вне зоны доступа. Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь и обратилась за помощью к спасателям.

"На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами. Первая группа вела поиск в районе верхнего каньона реки Ац, вторая – двигалась вдоль Холодной балки. На данный момент поиск 39-летнего сочинца продолжается", - сообщили в МЧС.

Параллельно с данными работами спасатели ведут поиск молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная. Информация о пропаже мужчины поступила спасателям 2 мая в 16.20 мск от оперативного дежурного УВД по Сочи. Трое туристов отправились в поход по хребту Прохладный к горе Сахарная, во время подъема один из участников группы обогнал своих товарищей и потерялся.

"Никто из туристов парня не видел, его телефон также оказался недоступен. После самостоятельного пятичасового поиска друзья пропавшего обратились за помощью к спасателям. По предварительной информации, потерявшийся турист приехал в Сочи из другого города. Поиск молодого человека продолжается", - сообщили в пресс-службе.

30 апреля в Италии спасатели обнаружили в горном массиве Монте Роза, недалеко от границы со Швейцарией, тело женщины. Как сообщает агентство ANSA, погибшая может быть пропавшей российской туристкой, поиски которой вели с выходных.

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03.05.2018 12:49 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
14:49 Екб


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В Сочи вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах
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