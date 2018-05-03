Отопительный сезон в Нижнем Тагиле завершится 14 мая. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее постановление подписал сегодня глава города Сергей Носов.

Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов ЖКХ и социальной сферы, предписано с 14 мая начать поэтапное прекращение подачи теплоностителя в жилые дома. Подача теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений будет прекращена в последнюю очередь.

Все потребители тепловой энергии, независимо от ведомственной принадлежности, должны обеспечить отключение систем отопления от централизованного теплоснабжения.

Всем организациям коммунального комплекса предстоит подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный сезон 2018 года. Эти мероприятия будут направлены на проверку механической прочности и плотности городских трубопроводов.

График гидравлических испытаний сетей опубликован на официальном сайте города.