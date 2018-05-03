В Екатеринбурге в коллективном саду "Авиатор" утонул ребенок

В Екатеринбурге утонул маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал от родителей о пропаже в коллективном саду "Авиатор" их дочери 2016 года рождения. К месту происшествия незамедлительно выехали представители областной службы спасения и полиции.

В дальнейшем пропавший ребенок был обнаружен полицейскими в реке Исток, протекающей рядом с коллективным садом: спасти его не удалось. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции и следственные органы. Психологическую помощь родителям погибшей девочки оказывают специалисты Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Как добавили в ведомстве, всего с начала года на водоемах Свердловской области утонули три человека. В МЧС призывают соблюдать правила безопасного поведения на воде и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов.