ФХР и IIHF высоко оценили организацию юниорского чемпионата мира по хоккею на Южном Урале

Международная и российская федерации хоккея высоко оценили организацию юниорского чемпионата мира по хоккею на Южном Урале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как доложил главе области Борису Дубровскому вице-губернатор Вадим Евдокимов, чемпионат в Челябинской области побил рекорд посещаемости юниорских турниров.

"За девять соревновательных дней матчи в Челябинске и Магнитогорске посетили 159 тысяч 176 зрителей. До этого рекорд – 115 тысяч человек – поставили на чемпионате в Белоруссии в 2010 году", – подчеркнул он.

По словам заместителя губернатора, исполнительный директор федерации хоккея России Дмитрий Курбатов и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франк Гонсалес дали высокую оценку организации чемпионата мира по хоккею среди юниоров на Южном Урале. По словам Франка Гонсалеса, многие страны-участницы юниорского чемпионата отметили, что им понравилась организация в Челябинске и Магнитогорске. Федерация хоккея России также высказала намерения в будущем провести еще несколько крупных мероприятий на территории региона.