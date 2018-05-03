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от издателя  |  комментариев: 2


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В Екатеринбурге стартовал всероссийский автопробег в честь Дня Победы
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всероссийский автопробег, День Победы, акция, военные (2018) | Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 3 мая, губернатор Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом Росгвардии Александр Попов дали старт второму всероссийскому автопробегу "Вахта Памяти. Сыны Великой Победы", приуроченному к 9 мая. Участники патриотической акции за четыре дня пройдут несколько уральских городов, первый – Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.
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Автоколонна из 6 автомобилей ВАИ и Росгвардии стартовала из Екатеринбурга 3 мая в 11.00 от мемориала "Чёрный тюльпан" на Площади Российской армии. Заезд начался с торжественного митинга, на котором Евгений Куйвашев поздравил собравшихся с приближающимся Днем Победы.

"Наш долг — хранить историю и чтить память погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах. Завоеванная старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет дух и помогает нам, преодолевая трудности, идти вперед", - отметил глава региона.

Евгений Куйвашев, всероссийский автопробег, День Победы, акция, митинг, Екатеринбург(2018)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Украшенные флагами машины с сотрудниками и военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии проследуют по памятным местам России. Автоколонна посетит памятник погибшим воинам в Сысерти, затем участники автопробега направятся в Челябинск, Курган и Тюмень, делая остановки в местах воинской славы. 6 мая автоколонна вернется в Екатеринбург для торжественного возложения цветов и венков к Широкореченскому мемориалу.

всероссийский автопробег, День Победы, акция, автомобили(2018)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В церемонии примут участие командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда.

всероссийский автопробег, День Победы, акция, военные(2018)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что самым старшим участником уральского автопробега стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Пермяков.

"В 1943 году, будучи 18-летним парнем, я ушел на фронт. Попал в войска Четвертого Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. Для меня большое счастье, что спустя 73 года со дня Победы, я все еще могу участвовать в праздничных парадах, а в этом году меня пригласили стать участником автопробега", - поделился ветеран.

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03.05.2018 12:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:28 Екб


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В Екатеринбурге стартовал всероссийский автопробег в честь Дня Победы
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