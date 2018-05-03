Прикамские аграрии в этом году получили субсидии из краевого бюджета на сумму 950 миллионов рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков проинформировал участников круглого стола в региональном штабе ОНФ о системе поддержки сельхозтовароизводителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Совещание прошло с участием сельхозтоваропроизводителей, переработчиков молока, представителей отраслевых союзов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Пермского аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова. Участие в круглом столе также приняли члены регионального штаба ОНФ Сергей Булдашов, Игорь Лобанов, Елена Шлыкова, а также Владимир Юшков.

"В прошлом году сельхозтоваропроизводителям направлено государственной поддержки ‒ 3,2 млрд руб. Это с учетом дополнительно выделенных из бюджета Пермского края 120,5 млн руб. по долгам реализованных в 2015-2016 годы инвестпроектов. В 2018 г. плановый объем госпрограммы ‒ 3,18 млрд руб. В конце прошлого года приняты порядки, регламентирующие выплату субсидий, благодаря чему в этом году прием документов по несвязанной поддержке начался уже с 22 января. Введение, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова, твердых ставок в области растениеводства по несвязанной поддержке на один га посевных площадей и за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, позволило увеличить финансирование по этим направлениям на 141,8 млн рублей. На сегодня аграрии края уже получили 950 млн руб. субсидий", - заявил министр.

Также, по его словам, принципиально изменился подход в части господдержки инвестпроектов. В 2018 году будут реализованы 52 проекта: стройка и реализация в отраслях растениеводства и животноводства. На федеральный конкурсный отбор будут направлены девять крупных инвестиционных проектов на общую сумму субсидий из федерального бюджета 419,4 млн руб.

В прошлом году на федеральном уровне отобрано 14 инвестиционных проектов Пермского края, общая сумма субсидий – 252,5 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 186,6 млн руб., за счет средств краевого бюджета – 65,9 млн руб. Реализован ряд больших инвестиционных проектов: В Чусовском районе общество "Россохи" ввело в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 1200 голов крупного рогатого скота. ООО "Русь" в октябре 2017 года в деревне Черепахи Кунгурского района завершило строительство нового молочного комплекса на 2000 голов крупного рогатого скота. Это первый этап реализации проекта по созданию молочного комплекса на 3500 голов. Вторая очередь строительства — на 1500 голов.

Также уникальные проекты воплощают в жизнь крестьянские хозяйства: КФХ Боровских А.А. за 4,5 месяца построил в Ильинском районе молочно-товарную ферму на 200 голов крупного рогатого скота.

В регионе стабильно растет производство молока. В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 487,5 тыс. тонн молока. Это больше на 0,5% по сравнению с 2016 годом. Растет отрасль птицеводства – производство яйца в минувшем году составило 1226,6 млн штук. Рост по сравнению с 2016 годом составил 6,3%. Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств значительно превысило результаты предыдущих лет и составило в 2017 году 353,7 тыс. тонн, - больше на 43,4% к аналогичному периоду 2016 года.

"По данным Росстата, в марте 2018 г средняя закупочная цена на молоко-сырье в регионе составила 23 руб. 27 коп. В феврале-марте прогнозировалось большее снижение цен, худшие ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться. Важнейшая задача минсельхозпрода края — мониторить закупочные цены на молоко-сырье и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия", – добавил Александр Козюков.

Общественники оценили меры господдержки и пообещали оказывать со свой стороны содействие, чтобы развитие агропромышленного комплекса в Пермском крае происходило на должном уровне.

Напомним, бюджет 2018 года предполагает увеличение расходов на сельхозотрасль на 5,5%. На поддержку отрасли в этом году будет направлено 3,18 млрд рублей.