На Ямале готовятся к закрытию ледовых переправ: в округе пройдут пробные заезды судов на воздушных подушках

На Ямале идет подготовка к закрытию ледовой переправы "Салехард - Лабытнанги". Сегодня проезд по этой автодороге открыт для движения полноприводного транспорта массой до пяти тонн и всех видов транспорта общей массой от пяти до 20 тонн вне зависимости от привода. Для неполноприводных автомобилей общей массой ниже пяти тонн проезд закрыт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Вездеходы на воздушных подушках уже подготовлены, идет прокладка трассы. Сегодня планируем произвести пробные заезды. Как только проезд по переправе будет закрыт – пассажиров начнут перевозить "подушки", – заявил заместитель директора АО "Ямалавтодор" Дмитрий Павлов.

Пассажирский тариф на транспорт на воздушной подушке по маршруту "Салехард – Лабытнанги" составляет 120 руб., провоз одного места багажа – 60 руб.

С началом ледохода через реку Обь начнутся перевозки вертолетами. С прохождением шуги на линии "Салехард – Лабытнанги" стартует навигация, маршрут обслуживается грузопассажирскими паромами. Проезд на пароме для пассажиров традиционно бесплатный, округ также субсидирует перевозку автотранспортной техники.

На реке Пур после прохождения льда и шуги компания "Ямбургтранссервис" установит понтонно-мостовую переправу. Проезд для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов по наплавному мосту бесплатный, без ограничений по количеству проездов. Остальные пассажиры могут пользоваться переправой за плату. Стоимость проезда легкового автомобиля – 120 рублей, тариф увеличивается в зависимости от веса транспортного средства.

Отметим, что с 1 мая все зимние автомобильные дороги регионального значения закрыты для движения всех видов транспортных средств. Зимники "Салехард – Надым", "Уренгой – Красноселькуп", "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги" и "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" закрылись до следующего сезона. Подрядным организациям поручено удостовериться в отсутствии на автозимниках транспортных средств и людей, которые выехали туда в период работы дорог.